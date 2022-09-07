«معاً» و«الهلال الأحمر» تدعمان برامج ومبادرات القطاع الاجتماعي

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاق شراكة استراتيجية لدعم برامج ومبادرات القطاع الاجتماعي، بهدف تعزيز تقديم الحلول المبتكرة التي تتعامل مع الأولويات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، وتفعيل شراكة تكاملية هادفة إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم النسيج الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

ويأتي اتفاق الشراكة انطلاقاً من التزام الطرفين بدعم برامج القطاع الاجتماعي، وفتح قنوات للتواصل، وإنشاء فرق عمل لدراسة الطلبات المعنية بالقطاع الاجتماعي وتحليل حالات المستفيدين وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، لغرض استقطاب وتوجيه المساهمات المالية والعينية للبرامج والمبادرات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويتولى الفريق جمع المساهمات والتبرعات وتوجيهها للأولويات الاجتماعية.وقع الاتفاق كل من مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، سلامة العميمي، والأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حمود الجنيبي، في مقر هيئة الهلال الأحمر.

وقالت العميمي إن «معاً» هيئة حكومية تهدف للعمل كمنصة جامعة لكل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والتعامل مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، لافتة إلى أن «اتفاق الشراكة مع الهيئة يأتي لتحفز قدرتنا على اعتماد وتقديم حلول مبتكرة وذات أثر اجتماعي طويل الأمد عبر ما تمتلكه (معاً) من خبرات متخصصة، وما تمتاز به هيئة الهلال الأحمر من إرث طويل في دعم المجتمعات محلياً وعالمياً».

وأضافت: «نتطلع بكل ثقة نحو ما سينتج عن اتفاق الشراكة من نتائج إيجابية ملموسة تعزز من جودة الحياة في أبوظبي عبر تحفيز المبادرات والبرامج المبتكرة التي تدعم أولويات متعددة، مثل التعليم والصحة والبيئة، وكذلك الاستدامة».

من جانبه قال الجنيبي: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى التوسع في تلبية التزامنا تجاه مجتمع إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية التي وضعت الابتكار كوسيلة لاعتماد برامج ومبادرات دعم جديدة، وكغاية أيضاً عبر تحفيز مسيرة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتكون في مصاف أبرز الدول في مجالات الابتكار».

وتابع أن الدولة تمتلك موارد وبنى تحتية شاملة ومتكاملة تعزز قدرتها دوماً على تخطي التحديات، ومن هنا يأتي دورنا لتقديم الدعم للبرامج والتوجيهات الحكومية بكل مرونة وديناميكية.

وجاء الاتفاق لبناء آلية عمل مشتركة وحوكمة اختيار المشروعات والبرامج التي تخدم الأولويات الاجتماعية، بشكل متوائم مع الأجندة الاجتماعية لإمارة أبوظبي ومتناغمة مع الاستراتيجيات الاجتماعية.