«تمكين المجتمع» تنفذ ورشة تعريفية حول قانون دور العبادة لغير المسلمين

نظَّمت وزارة تمكين المجتمع ورشة تعريفية تهدف إلى الارتقاء بوعي العاملين بدور العبادة في الإمارات، بمواد وبنود القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يستهدف تنظيم الممارسات والشعائر والعبادات للأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين في الدولة.

وتناولت الورشة، التي استضافها مركز أم القيوين الإبداعي، بحضور ممثلي دور العبادة، عدداً من المحاور، كتعزيز وعي المشاركين بأهمية تعديل وضع دور العبادة لغير المسلمين القائم حالياً، إضافة إلى آلية الترخيص الجديدة وفقاً لمتطلبات القانون، وألقت الورشة الضوء على دور الجهات المُرخصة في ما يخص الإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى تعريفهم بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون، التي تسري على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويأتي إصدار الوزارة لقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، بهدف تعزيز قيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين بكل محبة ومودة.

وحددت المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، خمسة اشتراطات لترخيص دور العبادة في دولة الإمارات، مع مراعاة الاشتراطات التي تقررها الجهة المحلية، وهي: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن يتوافر في كل عضو منهم عدد من الشروط وهي: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، كما يجب أن يكون العضو متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون العضو من أتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المُراد ترخيص دار العبادة لها ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون قد أقام في الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، كما يجب أن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تُحددها اللجنة، إضافة إلى ألا يحمل العضو صفة دبلوماسية، وأن يقدم ما يثبت القدرة على تحمُّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة.

ويجب أن تكون دور العبادة المُراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارساتها وشعائرها وعباداتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة، مُدوناً به البيانات اللازمة، فضلاً عن ألا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام، إضافة إلى أية شروط أخرى تُحددها الجهة المختصة.