«برجيل» تطبّق الذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان

أعلنت «برجيل القابضة»، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع «بايج»، الشركة الأميركية الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، بحضور المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، الدكتور شمشير فاياليل.

ويهدف التعاون للوصول إلى تشخيصات متقدمة للسرطان من خلال نشر حلول «بايج» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر شبكة برجيل للرعاية الصحية، ومعالجة النقص العالمي في خبراء علم الأمراض، وتسريع الوصول إلى تشخيصات سريعة وموثوقة للسرطان، لاسيما في المجتمعات المحرومة والأسواق الناشئة.

وطوّرت «بايج» مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اتخاذ القرارات التشخيصية في مجال علم أمراض السرطان، ويُعدّ جهاز «بايج» للكشف عن البروستاتا أحد المكونات الرئيسة لهذه المجموعة، وهو أول خوارزمية ذكاء اصطناعي معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تعمل عن طريق الكشف عن سرطان البروستاتا في خزعات الإبرة.

وستصبح «برجيل القابضة» من أولى الشركات في المنطقة التي تُقدّم هذه الأدوات التشخيصية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، ما يُعزّز التزامها بتقديم رعاية صحية سريعة وسهلة المنال لمرضى السرطان، كما صُمّمت حلول «بايج» لتعزيز قدرات خبراء علم الأمراض، وتبسيط سير العمل، وتعزيز ثقة التشخيص، ما يُؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للمرضى. وتُمثّل الشراكة خطوة مهمة نحو تعميم الرعاية المتقدمة، وضمان وصول أكثر التقنيات تطوّراً إلى المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، جون سونيل: «يمثل تعاوننا مع (بايج) خطوة ثورية في تقديم تشخيصات السرطان عبر شبكتنا، ومن خلال دمج الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في خدماتنا لعلم الأمراض، نهدف إلى تعزيز سرعة ودقة تشخيص السرطان، ما يتيح اتخاذ قرارات علاجية أكثر فعالية، كما تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تقديم رعاية عالمية المستوى، قائمة على التكنولوجيا في الأسواق الناشئة».