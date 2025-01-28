جائزة الخير للعمل التطوعي تكرّم 75 متطوعاً ومتطوعة في حتا

كرّمت جائزة الخير للعمل التطوعي، في دورتها التاسعة، بحديقة النحل في منطقة حتا بإمارة دبي، 75 متطوعاً ومتطوعة ممن قدموا إسهامات استثنائية في مجالات متعددة تخدم المجتمع، وتعزز قيم العطاء والتضامن.

وسلّم الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين شهادات التقدير.

حضر التكريم الشيخ راشد بن ناصر بن راشد النعيمي، وسفير موريتانيا لدى الدولة، محمد أحمد سالم محمد راره، وقنصل عام غرينادا في دبي والإمارات الشمالية، ضياء عزام رحمن، ونائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، فراس عزيز بن درويش، وجمع من المسؤولين والحضور.

وأثنى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على دور المتطوعين في تعزيز الروابط الإنسانية، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل، وقال إنهم القلب النابض لمجتمعنا، وكل واحد منهم هو نموذج للإلهام والتفاني، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية.

وأعرب نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، فراس عزيز بن درويش، عن فخره برؤية هذا العدد من المتطوعين الملتزمين، مشيراً إلى أهمية دورهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً، وقال إن العمل التطوعي أحد أعظم أشكال العطاء، وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة استمرت في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع، لافتاً إلى أن العمل التطوعي انعكاس لقيمنا الإنسانية.. وتأتي الجائزة السنوية تأكيداً على أهمية العمل التطوعي كركيزة في بناء المجتمعات المستدامة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.