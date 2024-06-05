إطلاق «المنحة المدنية» في الرعاية الصحية

أعلنت جامعة برمنغهام دبي، أمس، عن إطلاق «مبادرة المنحة المدنية» الجديدة، التي تهدف إلى تمكين جيل المستقبل من القادة المدنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات.

ويوفر برنامج المنح الدراسية الدعم اللازم من أجل تطوير مهارات ومعارف الأفراد ذوي الكفاءة العالية ليصبحوا قادة مدنيين فاعلين وهو إنجاز يؤكد على التزام «جامعة برمنغهام دبي» بدعم التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز المرونة والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات أساسية مثل الرعاية الصحية.

وسيتم تقديم المنحة الدراسية في البداية لخمسة طلاب ستتاح لهم الفرصة للالتحاق في سبتمبر المقبل بمجموعة البرامج الصحية في مقر حرم الجامعة بدبي حيث ستغطي هذه المنحة نحو 60% من الرسوم الدراسية على أن يتم تطويرها لتشمل برامج أخرى في المستقبل.

وجرى الكشف عن المنحة الدراسية المدنية خلال فعالية «الاستعداد لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية» التي أقيمت بمشاركة نحو 100 من القادة في مجال الرعاية الصحية.