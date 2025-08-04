1270 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في دبي

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، عن توافر شبكة تضم أكثر من 1270 نقطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها في دعم خطط دبي للتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، انسجاماً مع جهود رفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وقال: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، أطلقنا مبادرة (الشاحن الأخضر) عام 2014، كأول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة»، وأضاف الطاير: «نواصل هذا النهج الرائد من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة لشحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي، من خلال إطلاق منظومة شاملة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، لاسيما مع زيادة أعداد المركبات الكهربائية التي جاوزت 40 ألفاً و600 مركبة بنهاية النصف الأول من 2025».

ويتناول الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والتراخيص الممنوحة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين في دبي، المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء إمارة دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.