709 ملايين درهم صافي أرباح «بروج» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول الـ«بولي أوليفين»، تحقيق صافي أرباح بلغ 709 ملايين درهم، خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت أرباح الشركة المعدلة - قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني - ١٫٦٢ مليار درهم، ونجحت في الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 34%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي: «تأتي نتائج الشركة المتميزة مدعومة بتدفقات نقدية قوية، وتنفيذ منضبط للاستراتيجية، وعلاوات سعرية ثابتة، ومن بينها الإنجاز الناجح لأعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع (بروج 3)».