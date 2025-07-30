«الاتحاد للطيران» تستقبل أول طائرة «A321LR» تابعة لها

أعلنت «الاتحاد للطيران» أن أول طائرة إيرباص «A321LR» تابعة لها، ستدخل الخدمة التجارية، في الأول من أغسطس المقبل، وقالت الناقلة، في بيان صحافي، إن الطائرة ستخضع للتحضيرات النهائية قبل دخولها الخدمة، وستُشغل في البداية بين أبوظبي وفوكيت، قبل أن تتوسع لتخدم وجهات، تشمل بانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، وميلانو، وباريس، وزيوريخ.

وكانت طائرة «A321LR» قد وصلت، يوم الجمعة الماضي، إلى مطار أبوظبي الدولي، وهي تنقل الرحلة رقم «EY3210»، ومن المقرر أن تصل تسع طائرات إضافية من طراز «A321LR» خلال عام 2025، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران، ويدعم رؤية شركة الطيران لعام 2030 التي تهدف إلى نقل 38 مليون مسافر سنوياً.