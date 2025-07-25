«مصدر» و«إيبردرولا» تستكملان الإغلاق المالي لمحطة «إيست إنجليا 3»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «إيبردرولا» إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة، وتُعدّ واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد، وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم، شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وسيغطي التمويل جزءاً كبيراً من الكلفة الإجمالية للمشروع التي تُقدّر بنحو 20.8 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن مستوى وحجم الجهات المهتمة بالمشاركة في صفقة التمويل، تعكس مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، والإقبال المتزايد من المستثمرين على أصول الطاقة المتجددة عالية الجودة، والقادرة على تحقيق أثر واسع النطاق.