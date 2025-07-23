«إيكاو» تعتمد مبادرة إماراتية.. فعالية سنوية

اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خلال دورته الـ235، مبادرة دولة الإمارات «السوق العالمي للطيران المستدام - GSAM» فعاليةً سنويةً رسميةً ضمن أجندة فعاليات المنظمة، لتصبح بذلك مبادرة مستقلة لدولة عضو تتطور من رؤية استراتيجية إلى فعالية دولية مدعومة تنظيمياً وإدارياً من قِبل «إيكاو».

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري: «يجسد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي تحظى بها الإمارات على خريطة الطيران المدني الدولي، ويؤكد تفوقها في ابتكار حلول مستقبلية».