«دبي هب» في لندن.. منصة جديدة لخدمات حكومة دبي

أعلنت غرف دبي إطلاق مركز «دبي هب» في العاصمة البريطانية لندن، ليكون أول مركز من نوعه خارج دولة الإمارات، يوفر منصة موحدة تضم خدمات حكومة دبي، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، تحت سقف واحد.

ويأتي إطلاق المركز استجابة لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال والمقيمين والزوار، الراغبين في تأسيس أعمالهم في إمارة دبي من خارج الدولة، حيث يوفر المركز حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة التي تُسهّل رحلتهم الاستثمارية وتدعمها بكفاءة وسلاسة.

ويعكس المركز رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال، حيث يتيح للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية والاقتصادية التي تُقدّمها الإمارة.

ويهدف مركز «دبي هب» في لندن، إلى ترسيخ حضور دبي على الساحة الدولية كمركز اقتصادي واستثماري، وتعزيز البيئة المحفزة للأعمال، إلى جانب تقديم خدمات حكومية موحدة خارج الدولة، عبر إنشاء مقر معتمد لتوفير خدمات حكومة دبي خارج الإمارات.

ويُقدّم المركز باقة من الخدمات في مكان واحد، حيث يوفر في مرحلته الأولى، مجموعة خدمات تُقدّمها دائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومحاكم دبي. وتخطط «غرف دبي» لتوسيع نطاق خدمات مركز «دبي هب» في مراحله المقبلة، ليشمل خدمات جهات إضافية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن إطلاق مركز «دبي هب» يُشكّل نقلة نوعية في جهود الإمارة لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال، وينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بخدمات المتعاملين خارج الدولة، وتسهيل أعمالهم، معتبراً أن إطلاق المركز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال، وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأضاف لوتاه: «نركز على دعم القطاع الخاص في دبي وتعزيز تنافسيته، ونؤمن بأن رضا المتعاملين والوصول إليهم في أسواق بلدانهم، يُشكّل حافزاً إضافياً لضمان سلاسة نشاطاتهم المهنية ونجاح ونمو استثماراتهم».