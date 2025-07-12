«المركزي» يُلغي ترخيص «الخزنة للتأمين»

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة الخزنة للتأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين (قانون التأمين)، وذلك لإخفاق الشركة في استيفاء شروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، خلال فترة وقف ترخيصها. وجاء قرار إلغاء الترخيص بناء على نتائج عمليات التفتيش والمتابعة التي أجراها المصرف، وكشفت عن فشل الشركة في الامتثال لمتطلبات قانون التأمين، والمتطلبات التنظيمية التي فرضها المصرف المركزي، خلال فترة وقف الترخيص. ويعمل المصرف المركزي، على ضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة، بالقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.