تأسيس منشأة لوجستية بـ 100 مليون درهم في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «سنجاوتو» السنغافورية الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتأسيس منشأة متطورة في منطقة «كيزاد».

وبموجب هذه الاتفاقية، خصصت «سنجاوتو» استثمارات بقيمة 100 مليون درهم لتطوير منشأة حديثة متخصصة في تطوير الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة على مساحة 100 ألف متر مربع في «كيزاد».

ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملها بفريق من الخبراء يضم أكثر من 100 فني يتمتعون بخبرة في المجال تتجاوز 15 عاماً، ما يضمن تقديم خدمات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.