«ويلث بريكس» تُطلق أعمالها في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة»، وهي شركة مستقلة جديدة لإدارة الثروات، انطلاق أعمالها رسمياً من مركز دبي المالي العالمي.

ولدى الشركة سجل في إدارة أصول تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لعملاء من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وقال رئيس المجلس الاستشاري لشركة «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة»، الدكتور حمد بوعميم: «نحن أمام لحظة فارقة في مسيرة دبي، حيث تتقاطع رؤوس الأموال العالمية مع الطموحات الإقليمية وتوقعات المتعاملين، ولم يعُد صُنّاع الثروات اليوم يبحثون عن منتجات فعالة لإدارة ثرواتهم فحسب، بقدر ما يتطلعون إلى شريك حقيقي يستطيع بناء إرثهم والحفاظ عليه، ودعم طموحاتهم، وتقديم مشورة محايدة وفعالة تُحدث فرقاً ملموساً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نرحب بانضمام (ويلث بريكس) إلى المنظومة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، التي تضم شركات رائدة تسهم في رسم ملامح مستقبل إدارة الثروات والأصول، ومع احتضان دبي أكبر مخزون من الثروات في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب شركات إدارة الأصول التي تعزز الثقة وتحفّز الابتكار وتُقدم رؤى متنوعة تُثري القطاع، ونتطلع إلى دعم نمو (ويلث بريكس)، وتعزيز إسهامها في تطوير قطاع إدارة الثروات في المنطقة».

وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعمل الشركة على تطوير منصة صناديق استثمارية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً، وتهدف إلى دعم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي.