أحمد بن سعيد: «مجموعة الإمارات» تحفّز التقدّم في الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات النسخة الثالثة من «فرصة تِك ForsaTEK»، منصة الابتكار والحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، وذلك بحضور وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، وعدد من كبار التنفيذيين في مجموعة الإمارات.

ويقام الحدث السنوي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، حيث يسلط الضوء على الشراكات التكنولوجية المتقدمة، والشركات الناشئة الواعدة، والنقاشات الملهمة، والمواهب الناشئة التي تطوّر مفاهيم مبتكرة من شأنها إحداث تغييرات جذرية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استناداً إلى النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، يأتي (فرصة تك 2025) ليجسد التزام مجموعة الإمارات المتواصل بترسيخ الموجة التالية من الابتكارات ضمن أعمالنا، وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية القائمة، ودعم الشركات الناشئة، وبناء بيئة تجريبية فعّالة تمكّن من اختبار حلول جديدة تدفع مسيرتنا الرقمية».

وأضاف سموه: «تبرهن المعروضات المتقدمة في (فرصة تك 2025) على الرؤية المنهجية التي تنتهجها مجموعة الإمارات لبناء بيئة متكاملة تحفّز التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والبحث والتطوير، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ونتطلع إلى أن يشكّل هذا الحدث مصدر إلهام لفرقنا وشركائنا، ودافعاً لترسيخ ثقافة الابتكار كعنصر أساسي في منظومة العمل والأداء المؤسسي».

ووسّعت نسخة هذا العام من الحدث نطاقها لتعزيز التفاعل الابتكاري بشكل أكبر عبر مختلف إدارات وأعمال المجموعة، مع التركيز على توسيع نطاق التجارب الناجحة، واستثمار كامل الإمكانات التي تقدمها الحلول الابتكارية، وتسلط موضوعات المنتدى لهذا العام الضوء على الكيفية التي سيُعيد بها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، تشكيل قطاع الطيران، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للعامل البشري في تبني التكنولوجيا وتحقيق أقصى فاعليتها.

وشهدت نسخة هذا العام من «فرصة تك» أكثر من 40 عرضاً من ابتكارات داخلية وشراكات خارجية، تم تنظيمها استراتيجياً لتغطي مختلف مراحل مسار الابتكار، من الأبحاث الأولية والنماذج التجريبية، وصولاً إلى تجارب إثبات المفهوم والمشاريع المكتملة التي يتم توسيع نطاقها.

وشملت المبادرات المكتملة روبوتات ذاتية متقدمة من «ترانس جارد» و«أمن مجموعة الإمارات» لتعزيز السلامة والأمن في المدن، ونظام الطائرات بدون طيار من «دناتا كارغو» للتحقق من المخزون، وتقنيات النمذجة الثلاثية الأبعاد والتصنيع حسب الطلب لقطع الغيار من «دناتا»، ونظام تحليل عمليات الطائرات وتحسين توزيع الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي في «خدمات المطار في طيران الإمارات»، إلى جانب ابتكارات أخرى تركز على تعزيز الكفاءة وتجربة العملاء.

وتضمنت منطقة التجارب مبادرات عدة في مجال تسهيل الوصول، منها جهاز «Glidance» الذكي للمساعدة في التنقل الذاتي والآمن للمكفوفين، وكرسي الوسائط الحسية «JeffCAN» الذي يجمع بين التصميم الحسي والتكنولوجيا لدعم وإشراك المسافرين من أصحاب التنوع العصبي، ومقصورة «إيرباص» الشاملة التي تتضمن مرحاضاً للأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة، وكراسي متحركة مخصصة على متن الطائرة.

كما تضمنت تجارب الصيانة والهندسة منصة ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية للكشف السريع والدقيق عن قطع المحركات، وصيانة معززة بالواقع الممتد باستخدام «Apple Vision Pro» لتحسين التصور البصري لمكونات المكابح والعجلات ووحدات الطاقة المساعدة، وتفقد الطائرات باستخدام الطائرات بدون طيار، لإجراء فحوص خارجية دقيقة وسريعة وآمنة.

وشهدت منطقة العروض مشاركة 13 شركة ناشئة، عرضت أفكارها أمام لجنة من كبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلي قطاع التكنولوجيا، فيما وفّرت «منطقة التجربة» فرصاً للتفاعل مع الزوار، واستعراض رحلات الابتكار ضمن المجموعة.

كما ألقت سارة الأميري الكلمة الافتتاحية لـ«فرصة تك 2025»، التي تمحورت حول «أثر التكنولوجيا على التعليم العام»، في ضوء دمج دولة الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المراحل الدراسية، بهدف إعداد أجيال شابة قادرة على التفاعل مع عالم سريع التحول، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب عالمي رئيس في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال الحدث أطلقت مجموعة الإمارات تطبيق «أفكار»، وهو منصة رقمية داخلية تتيح لجميع موظفي المجموعة، في مختلف المواقع والمهام، الإسهام في طرح أفكار جديدة قابلة للتنفيذ. وتم الكشف في الحدث عن الفكرة الفائزة لهذا العام، وهي أتمتة عملية التحقق من التأشيرات للعملاء، ما يزيل أحد مصادر التعقيد التي قد تواجههم خلال رحلاتهم.