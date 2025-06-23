«ديوا»: 753 موظفة في التخصصات الهندسية والفنية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدور المحوري للمرأة في المجالات الهندسية، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.

وكشفت الهيئة، احتفاء باليوم العالمي للمهندسات، عن عمل 1946 موظفة في مختلف قطاعات الهيئة، من بينهن 753 في التخصصات الهندسية والفنية، فيما تُمثّل الإماراتيات نحو 85% من إجمالي الكوادر النسائية في الهيئة.

وأعربت مهندسات في هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها الهيئة، لاسيما للمهندسات والعاملات في الوظائف الفنية، كما أشدن بحرص الإدارة العليا للهيئة على تشجيع المرأة العاملة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والتحول الرقمي.

وقالت نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، المهندسة أمل كوشك: «تقدم الهيئة نموذجاً يُحتذى في دعم المهندسات، حيث تحظى المرأة بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة».

من جانبها، قالت مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، الدكتورة عائشة النعيمي: «تُعدّ الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن الإدارة العليا بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية، بما يعزز قدرتها على المشاركة في عملية اتخاذ القرار».

بدورها، قالت رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، فاطمة محمد الجوكر: «تعمل الهيئة على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ونحرص من خلال اللجنة النسائية على دعم الموظفات وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع».

في السياق نفسه، أكدت رئيسة مجلس شباب الهيئة، المهندسة عائشة محمد الرميثي، حرص مجلس الشباب على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل، وقالت: «تُعدّ هذه المناسبة حافزاً لاستقطاب المزيد من الشابات إلى التخصصات الهندسية الحيوية».

أما مديرة الاستدامة المؤسسية عضو اللجنة النسائية في الهيئة، المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، فقالت: «تسهم البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة».

بدورها، قالت مدير أول - المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج، المهندسة هند المطيري: «نشهد اليوم تحولاً نوعياً في قطاع الطاقة، ورسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد».

من جهتها، قالت مهندس أول - العمليات الموقعيّة، المهندسة فاطمة كريم، إن جهود الهيئة واضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشروعات الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة، بما يعزز التزام الهيئة بتحقيق الكفاءة والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

أما مهندس أول – الاستدامة، المهندسة نوره الحمّادي، فذكرت أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير، ما يعزز حضورهن في التخصصات الهندسية.

سعيد الطاير: كفاءة عالية في قيادة المشروعات

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشروعات الطاقة والمياه».

وأكد الطاير أن «الإنجازات التي حققناها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميّزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يُسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة»، لافتاً إلى أن الهيئة تُوفر بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة على مختلف المستويات، إذ هناك 1946 موظفة في مختلف القطاعات، من بينهن 753 في التخصصات الهندسية والفنية، و452 موظفة يشغلن مناصب قيادية وإشرافية، فيما تُمثّل الإماراتيات نحو 85% من إجمالي الكوادر النسائية في الهيئة.

وأشار الطاير إلى تقرير حديث صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بعنوان: «سد الفجوة بين الجنسين في مجال العلوم»، يُظهر أن النساء يُشكّلن نحو ثلث الباحثين العلميين على الصعيد العالمي، وهي نسبة لم تشهد تغيراً يُذكر خلال العقد الماضي، كما تتناقص في المستويات العليا من التسلسل الهرمي العلمي.

وقال: «في المقابل، تشكل الإناث أكثر من 50% من الكوادر العاملة في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جميعهن حاصلات على مؤهلات عليا في التخصصات العلمية والهندسية».