«فوربس» تطلق قمة «بناء المستقبل» في أبوظبي

تنطلق اليوم في بيركلي أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة «بناء المستقبل»، التي تنظمها فوربس الشرق الأوسط، وتستمر حتى غدٍ، بمشاركة روّاد القطاع العقاري والمستثمرين والمبتكرين والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطوراً ورفاهية. وتؤكد القمة مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتنمية الحضرية.