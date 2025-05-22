حمدان بن محمد: الصناعة ركيزة للسيادة الوطنية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، في نسخته الرابعة، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مؤكداً سموه أن الصناعة ركيزة للسيادة الوطنية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، تفقد خلالها عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المنتدى، واستمع سموه إلى شرح حول الدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الوطنية في تشكيل مستقبل المشهد الصناعي بدولة الإمارات، كما اطلع سموه خلال الجولة على أحدث ما تقدمه الشركات الإماراتية من حلول وتقنيات ذكية، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة والتصنيع، والتطوير العقاري.

وقال سموه: «تُجسد الصناعة الوطنية اليوم واحدة من أهم دعائم الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات، وتشكل محركاً رئيساً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر تنوعاً وابتكاراً».

وأضاف سموه: «يعكس منتدى (اصنع في الإمارات) التزام الدولة الراسخ بتعزيز قاعدة صناعية متقدمة، تُدار بكفاءات وطنية مؤهلة، وتستفيد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية».

وأكد سموه أن «دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في تنفيذ خطط طموحة لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة قدراته التصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات النوعية».

وقال سموه: «الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة للسيادة الوطنية، ومجال حيوي لبناء القدرات البشرية والتكنولوجية للدولة. ودولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز المحتوى الوطني، وتمكين شباب الوطن من أدوات الصناعة المتقدمة، وتوفير البيئة التشريعية واللوجستية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي».

وأضاف سموه: «هذا المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن الإمارات تمتلك الإرادة والرؤية والبنية التحتية والمعرفة لتكون مركزاً صناعياً رائداً إقليمياً وعالمياً، وأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ستظل الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا الصناعي».

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «زرت اليوم فعاليات منتدى (اصنع في الإمارات 2025)، في نسخته الرابعة، والذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 700 جهة عارضة، واطلعت على الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تسهم في تطوير قاعدة صناعية متقدمة بالدولة، وتُعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.. في الإمارات نصنع اليوم حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع ومبتكر يُدار بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على توظيف أحدث التقنيات العالمية».

وأضاف سموه: «رسالتنا لجميع الشركاء من القطاع الخاص حول العالم.. استثمر في الإمارات.. اصنع في الإمارات.. وابتكر في الإمارات... واحلم وحقق وتوسع عالمياً من الإمارات.. فهنا المستقبل».

وتفقد سموه خلال الجولة جناح الحرف التقليدية، وجناح دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما تفقد سموه جناح مجموعة «إيدج»، وجناح الشركة العالمية القابضة «IHC».

وتوقف سموه خلال الجولة عند جناحَي «مايكروبوليس روبوتيكس»، و«مركز الذكاء الاصطناعي» التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشملت الجولة أيضاً أجنحة شركات: «إعمار العقارية»، و«دوكاب»، و«آرشر».