حمدان بن محمد: دبي موطن للعقول المبدعة ووجهة لقصص نجاح تبهر العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي ستظل موطناً للعقول المبدعة، ومنصة لتحقيق الأحلام والطموحات، ووجهة تتحول فيها الابتكارات إلى قصص نجاح تبهر العالم.

وقال سموه، خلال حضوره حفل توزيع جوائز «مسابقة ابتكار التطبيقات» في متحف المستقبل بدبي، أمس، إنه برؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركز ثقل دولي رائداً في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وملتقى عالمياً للابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية.

مركز ثقل دولي

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه بقيادة ورؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركز ثقل دولي رائداً في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وملتقى عالمياً للابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية القادرة على تحقيق أكبر الإنجازات في عصر التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال حضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل توزيع جوائز «مسابقة ابتكار التطبيقات» في متحف المستقبل بدبي، التي تقدم لها أكثر من 4710 ترشيحات استقبلتها المسابقة التي تنظّمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث جاءت المسابقة ضمن مبادرة «طبّق في دبي» التي أطلقها سموّه في مارس 2023، لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية.

ريادة دبي

وقال سموّه: «نواصل تطوير نهج الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة، لترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال الابتكار التكنولوجي، ونعمل على تطوير نموذج اقتصاد معرفي مُلهِم مُعزَّز بالتكنولوجيا، ومدعوم بما توفره من إمكانات متقدمة تشكل ركائز اقتصاد رقمي مستدام، يواكب مسيرة تطور دبي في جميع المجالات».

وأضاف سموّه: «تكريم الفائزين بمسابقة ابتكار التطبيقات، هو احتفاء بريادة دبي، واحتفاء بأفكار مبدعة تفتح آفاقاً جديدة للعقول والمواهب نحو مزيد من الابتكارات التي تمهد الطريق لعصر جديد من توظيف التكنولوجيا في صناعة المستقبل»، وهنّأ سموّه الفائزين على تميز أفكارهم وتطبيقاتهم، وأثرها الملموس في حياة المجتمع، داعياً سموّه الفائزين لمواصلة الإبداع، حيث أكد سموّه أن دبي ستظل موطناً للعقول المبدعة، ومنصة لتحقيق الأحلام والطموحات، ووجهة تتحول فيها الابتكارات إلى قصص نجاح تبهر العالم.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كرّمنا اليوم الفائزين في مسابقة ابتكار التطبيقات التي نظّمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك في متحف المستقبل.. سجّلت المسابقة، ضمن فئاتها الأربع، أكثر من 4700 مشاركة من 132 دولة، محققة نمواً تجاوز 300% مقارنة مع الدورة السابقة، وهو ما يعكس جاذبيتها وسط مجتمع مطوري التطبيقات».

وأضاف سموه: «تواصل دبي نهجها الراسخ في الاحتفاء بالمتميزين والمبتكرين، بما يُعزز مكانتها كحاضنة للإبداع، ومركز مؤثر في تشكيل مستقبل الصناعات المستقبلية.. هنا تلتقي الرؤية بالابتكار، ونحول الأفكار إلى مشاريع واقعية، تخدم مجتمعنا، وتؤثر إيجابياً في مجتمعات العالم».

تكريم الفائزين

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محــــمـد بن راشــــــد آل مكتوم الفائزين بجوائز «مسابقة ابتكار التطبيقات» ضمن أربع فئات رئيسة، حيث فاز تطبيق «بووم» Boom بجائزة أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي، فيما حصد تطبيق «باي بايت» BieBite جائزة أفضل تطبيق في فئة الشباب.

بدوره، حصل تطبيق «لعبة رمال» Rimal Game على جائزة أفضل تطبيق في فئة الألعاب الذكية، ونال تطبيق «بريني» Brainy جائزة أفضل تطبيق في فئة الابتكار. كما فاز تطبيق «بووم» Boom بجائزة «التطبيق الأفضل للعام».

حضور دولي

وشهدت «مسابقة ابتكار التطبيقات» تضاعف عدد المشاركين في دورة العام الجاري بنسبة بلغت 328%، واستقطبت 4710 مشاركات، مقارنة بـ1100 مشاركة العام الماضي، وسجلت حضوراً عالمياً واسعاً، إذ استحوذت المشاركات الدولية من 132 دولة على 70% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من دولة الإمارات على 30% من الطلبات، وتم اختيار 340 فكرة للمشاركة في برنامج المسابقة والمنافسة ضمن جوائزها الأربع، وتنافست في اليوم الختامي 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.

وحظي قطاع الرعاية الصحية بالحصة الكبرى من قطاعات التطبيقات المقدمة ضمن المسابقة، وجاء قطاع التعليم ثانياً، يليه قطاع السفر والسياحة، ومن ثم جاءت التجارة الإلكترونية، والاستدامة، والألعاب الإلكترونية، في المراكز التالية.

وحصل كل فائز على جائزة قدرها 150 ألف دولار أميركي، كما سيحظى الفائزون بدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية، والتعرف إلى شركاء ومتعاملين محتملين.

التطبيقات الفائزة

تقوم فكرة تطبيق «بووم» Boom على مساعدة الشركات في توصيل منتجاتها، من خلال ربطها بأصحاب المركبات المتوافرة في محيطها، حيث يعد تطبيقاً لوجستياً.

أما تطبيق «بريني» Brainy فيوفر أداة مساعدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتخفف عن الطلاب والعاملين في مجال المعرفة عبء معالجة كم المعلومات الهائل، من خلال إسناد بعض المهام الذهنية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أما فكرة تطبيق «لعبة رمال» Rimal Game فتقوم على لعبة جماعية عبر الإنترنت، يتنافس فيها اللاعبون ضمن فرق، ويقومون بتبادل الموارد.

ويعد تطبيق «باي بايت» BieBite سوقاً إلكترونية للمواد الغذائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين التأكد من توافق المنتجات مع متطلباتهم الغذائية.

حمدان بن محمد:

. برؤى محمد بن راشد.. دبي مركز ثقل دولي رائد في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وملتقى عالمي للابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية.

. نواصل تطوير نهج الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة لترسيخ ريادة دبي عالمياً في الابتكار التكنولوجي، ونعمل على تطوير نموذج اقتصاد معرفي.