«إياتا»: 5.5% نمواً متوقعاً في الشحن الجوي عالمياً

قال المدير العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (IATA)، بريندان سوليفان، على هامش «منتدى الشحن العالمي» الذي انطلق في دبي، أمس، إن التوقعات الحالية تشير إلى نمو عالمي بنسبة 5.5% في قطاع الشحن الجوي، وهي نسبة تتفوق على معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي ما يخص منطقة الشرق الأوسط قال سوليفان إن المنطقة، وتحديداً دولة الإمارات، مرشحة لمواكبة هذا النمو العالمي، لاسيما بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتركيزها الكبير على تطوير قدراتها اللوجستية، وأضاف: «ما سمعناه من (الإمارات للشحن الجوي) يؤكد أن هذه المنطقة شديدة الاتصال بالعالم، وتستثمر بشكل كبير في البنية التحتية، والقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين بمرونة واحترافية عالية».