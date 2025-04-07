"نخيل" تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"

أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة السابقة أواخر العام الماضي.

وتضم المرحلة الثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» 3 مبانٍ جديدة بتصميم أنيق لتوفير تجربة معيشة عصرية وراقية. يتميز المشروع بموقعه المتميز على الجزيرة «B»، وهو مجتمع يتيح للسكان الاستمتاع بأسلوب حياة متوازن في واحدة من أكثر المناطق طلباً عليها في دبي. يضم المشروع 241 وحدة سكنية، تم تصميم كل منها بإطلالات بانورامية خلابة على المياه مع سهولة الوصول إلى شاطئ كريستال، مع منصة مشتركة ذات مناظر طبيعية خلابة ومواقف سيارات في الطابق السفلي.

وتقدم هذه المرحلة من «باي غروف ريزيدنسز» شققاً سكنية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس بتصميم مفتوح مكونة من أربع غرف نوم، وتتميز بتصميمات سلسة مع شرفات منحنية تخلق اتصالاً طبيعياً بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتتميز هذه الشقق بحماماتها الداخلية الملحقة وخزائن الملابس الواسعة المحاطة بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وتجمع بين الأناقة والعملية. وتجسد شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم توازناً مثالياً من الانفتاح والدفء، حيث تقدم مزيجاً راقياً من الأناقة والناحية العملية.