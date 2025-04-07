قمة «AIM» للاستثمار تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق في العاصمة أبوظبي، اليوم، فعاليات الدورة الـ14 من قمة «AIM» للاستثمار، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، وتستمر حتى التاسع من أبريل الجاري، ويشارك في القمة رؤساء دول، وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة، و1250 متحدثاً و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار، وتشمل القمة في دورة العام الجاري أكثر من 400 جلسة حوارية، و13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و23 حدثاً جانبياً، بالتعاون مع أكثر من 400 شريك دولي وعالمي، وتستقطب قمة «AIM» للاستثمار 2025 أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم.