تسهيل تدفق الاستثمار الدولي إلى الإمارات

وقّعت وزارة الاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى دولة الإمارات، وتوفر الشراكة إطار عمل منظّماً يهدف إلى تنظيم قمم استثمارية رفيعة المستوى، وعروض ترويجية، وفعاليات للتواصل، وتسهيل إقامة علاقات مثمرة بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات.

وقال وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي، إن هذه الشراكة تجسد حرص الوزارة على دعم منظومة الاستثمار في الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين الدوليين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، هيتيش أساربوتا، حرص الشركة، بصفتها مؤسسة مالية متخصصة، على دعم الطموحات الاستثمارية الاستراتيجية لدولة الإمارات، من خلال توظيف خبرات الشركة الواسعة، وشبكتها العالمية، وفهمها حركة الأسواق.