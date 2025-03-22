«الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

أعلن «الإمارات الإسلامي» نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي في 18 مارس الجاري، وهو إنجاز يدعم مسيرة النمو الاستراتيجي للمصرف، ويعكس التقدم المستمر في قطاع التمويل الإسلامي. وفاق حجم سجل الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، ما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، أي ما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 5.059% سنوياً.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تم تخصيص 80% من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و20% المتبقية للمستثمرين الدوليين. وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر، كان بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون للمرة الأولى على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسر الإمارات الإسلامي أن يعلن عن نجاح إصداره من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار، ويؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي. ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً، ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي».

ويضطلع كل من (الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي)، بدور المدير الرئيس المشترك للإصدار.