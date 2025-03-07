جمعية التغليف المستدام في الإمارات تنتخب مجلس إدارة جديد

أعلنت جمعية التغليف الدائري في الإمارات (CPA) عن انتخاب مجلس إدارتها الجديد للعامين المقبلين، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي لتطوير حلول مبتكرة للتغليف المستدام وشريك موثوق في رسم ملامح أجندة الاقتصاد الدائري في الدولة. تم انتخاب مجلس الادارة الجديد أثناء انعقاد جمعيتها العمومية والتى أقيمت بمقر غرف دبى.

ومع تصدّر أهمية الاستدامة لرؤية الإمارات الاقتصادية، تواصل الجمعية التزامها بخلق جسر بين القطاع الخاص وصنّاع السياسات، وذلك لضمان توافق الابتكار في مجال التغليف مع الأهداف الوطنية للاستدامة، بما في ذلك سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2031 والتزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويتكون مجلس الادارة الجديد من كل من، محمد على الضبع – بروكتر وجامبل – رئيساً للمجلس، مارسيلو بيفا – تتراباك – نائب الرئيس ، إميل بشاى – موندليز – أميناً للصندوق، ليتيسيا ماجنيت – ماجد الفطيم – عضو، بريا سارما – يونيليفر – عضو، ثيوفيليس الفيسوس – مجموعة أغذية – عضو، شهيرة القاضى – بيبسكو – عضو، وقام المجلس باختيار سارة جاكسون – جرين ايسيكس – أميناً عاماً.

وفي هذا الصدد، قال محمد على الضبع، ، رئيس مجلس إدارة جمعية التغليف المستدام بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تعتبر جمعية التغليف المستدام منصة للعمل الفعلي. ومن خلال قيادتنا الجديدة، سنضاعف جهودنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والعمل على تطوير السياسات التقدمية، وتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات لتسريع التحول إلى منظومة تغليف مستدامة حقيقية".

وإدراكًا لأهمية الجهود الجماعية لتحقيق التغيير المستدام، تلعب الجمعية دورًا محوريًا في جمع والتواصل مع كافة الفئات المعنية مثل الشركات والقطاع الحكومي والمهتمين بالبيئة. ومن خلال توحيد رؤى القطاع الخاص، وتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالسياسات العامة في هذا المجال، ومبادرات تبادل المعرفة، تدعم الجمعية تطوير أطر تنظيمية تمكّن من ابتكار حلول تغليف مستدامة.

وأوضح الضبع أن مجلس الإدارة الجديد للجمعية سيركز على تعزيز الحوار بين القطاع العام والخاص وذلك بهدف دعم انتقال دولة الإمارات نحو اقتصاد دائري وتوسيع الشراكات لتسريع تطبيق حلول التغليف المستدام ، وتمكين الشركات من تبني أفضل الممارسات عبر تقديم ومشاركة نماذج مطبقة وفاعلة .

ومع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ دورها المحوري في مجال الاستدامة، تؤكد جمعية التغليف المستدام استعدادها لدعم القطاع الخاص وصنّاع السياسات لخلق بيئة حاضنة تساهم في عملية تطوير التغليف المستدام إلى واقع ملموس.