التأمين الصحي لتأشيرات السياحة لا يغطي مراجعات كبار السن والأمراض المزمنة  

أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بأن التأمين الذي يصاحب تأشيرة السياحة، مخصص لتغطية الحالات الطارئة فقط، أياً كان عمر الزائر، موضحاً أن الشركات توفر تأميناً صحياً بدرجات تغطياته المتنوعة للمقيمين داخل دولة الإمارات، أما الزوار الذين يأتون لفترة شهر أو أكثر، فإن تأمينهم يغطي تعرضهم لحالات مرضية طارئة وفق المتعارف عليه في تعريف الحالة المرضية الطارئة.

جاء ذلك، تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من مقيمين تتعلق بالتغطيات التأمينية المتاحة لأقاربهم الذين دخلوا دولة الإمارات بتأشيرة سياحية، خصوصاً كبار السن، مثل الوالدين، وما إذا كان بوسعهم مراجعة المستشفيات داخل الدولة بموجب هذا التأمين أم لا.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس لجنة التأمين الصحي عبدالمحسن جابر: «الوضع بالنسبة للزوار من كبار السن لا يختلف عن الشباب بخصوص التغطية التأمينية، حيث إن المتاح لهم جميعاً تأمين الحالات الصحية الطارئة فقط، بصرف النظر ما إذا كانت هذه الحالات مزمنة أم لا».

وأضاف أن تغطيات ومنافع التأمين الصحي الأخرى مخصصة للمقيمين داخل الدولة فقط، وليس للزوّار، كون الزائر عادة ما يأتي لقضاء وقت محدد ثم يغادر.

وتابع: «على سبيل المثال إذا كان الشخص مريض ضغط، أو سكري، وجاء الدولة للزيارة، فإن المراجعات الدورية لهذه النوعية من الأمراض وغيرها غير مشمولة في تأمين الزيارة، لكن إذا نتج عن ذلك عوارض أخرى طارئة أو خطيرة تدخل ضمن التغطيات الطارئة، فهنا تتحمل كلفتها شركة التأمين».

يُشار إلى أن أسعار التأمين الصحي المطلوب للتأشيرة السياحية يبدأ من 50 درهماً، ويختلف بحسب كل شركة، وحسب مدة الزيارة، سواء كان شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر.