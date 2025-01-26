حمدان بن محمد: عازمون على مواصلة دعم قطاع دبي العقاري وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، يواصل قطاع دبي العقاري تسجيل معدلات نمو قوية وأرقام قياسية جديدة، وخلال 2024، تم إنجاز أكثر من 2.78 مليون معاملة عقارية، وبلغت قيمة التصرفات 761 مليار درهم، ووصلت قيمة الاستثمارات العقارية المسجلة لدى الدائرة لأكثر من 526 مليار درهم … كما استقطب سوق دبي العقاري 110 آلاف مستثمر جديد بنسبة نمو قياسية بلغت 55%.

وأضاف سموه قائلاً "قطاع دبي العقاري … قوي ومرن، وعازمون على مواصلة دعم هذا القطاع وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم بحلول 2033 … ونشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك في دبي بقيادة المهندس مروان بن غليطة على جهودهم، ونتطلع لمزيد من الإنجازات والابتكارات التي تدعم هذا الزخم المتصاعد في دبي الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات العقارية".