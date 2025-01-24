"الاتحادية للضرائب" توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بسداد الضريبة المُستحقَّة الدفع لكل شهر أو جزء من الشهر يُعرِّضه لغرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُفرض على مبلغ الضريبة المُستحقة الدفع الذي لم يتم سداده وذلك من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهريًا بعد ذلك.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أنه لغايات هذه الغرامة يكون استحقاق الدفع في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.