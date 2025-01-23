«المالية»: مزاد صكوك الخزينة في يناير يستقطب 6.91 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية - بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع - نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة، وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات، ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميّزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) %4.32 للشريحة المستحقة في مايو 2027، و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق سبع و10 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة في وقت الإصدار.. تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.