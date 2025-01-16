جمال العوضي رئيساً تنفيذياً لمصرف الهلال

أعلن مصرف الهلال، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن تعيين جمال العوضي في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة مصرف الهلال كأحد المصارف الرقمية الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.

وذكر المصرف في بيان أن العوضي، يعتبر أحد الكفاءات الوطنية القيادية والمتمرسة بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية عليا في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والإعلام، والتكنولوجيا، فضلاً عن قطاع الطيران.

وقبل انضمامه إلى مصرف الهلال في مايو 2024 كنائب للرئيس التنفيذي، شغل العوضي منصب المدير التنفيذي للعمليات في "ويو بنك" والرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي للإعلام".

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: "يسعدني أن أرحب بجمال العوضي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لمصرف الهلال في وقت يشهد فيه المصرف مرحلة تحوّل نوعية في مجال الصناعة المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "نظراً لمسيرته المهنية الحافلة ورؤيته الثاقبة، فإن قيادته المتميزة ستشكل عنصراً محورياً في نجاح الاستراتيجية الرقمية لـ(الهلال)، بما يضمن القدرة على تحقيق وتيرة متسارعة للنمو والارتقاء بتجربة المتعاملين إلى مستويات استثنائية".