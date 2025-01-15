منصور بن محمد يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، المقامة تحت شعار "مستقبل مستدام"، بمشاركة أكثر من 3500 خبير ومتخصص في مجال إدارة المشاريع من حول العالم، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء العالميين، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع، وأكثر من 55 متحدثاً محلياً وعالمياً يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، المحلية والعالمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المنتدى في مدينة جميرا، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث شاهد سموّه فيلماً تعريفياً قصيراً حول المنتدى الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).

وسلّط الفيلم الضوء على التنمية الشاملة في إمارة دبي والتي تأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أوضح مراحل تطور المنتدى خلال دوراته الماضية ونجاحه في ترسيخ مكانته على الأجندة العالمية للفعاليات والأحداث الدولية.

وألقى آرسين فينجر، المدرب السابق لفريق أرسنال، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الكلمة الرئيسة خلال افتتاح المنتدى، تحدث فيها عن الشغف الذي أوصله لتدريب نادي الأرسنال، واستعرض الخطوات التي يحتاج إليها الشخص عند وصوله لمنصب ومكان جديد، والتأثير المحتمل الذي يمكن تحقيقه كقائد أو مدير جديد، وتطرق إلى الشراكة التي جمعت نادي الأرسنال بشركة طيران الإمارات، التي ساهمت في بناء علاقة مميزة بين الجانبين.

واستعرض فينجر خطوات مهمة في مسيرة تطور نادي أرسنال، ومنهجية الإدارة وأسلوب العمل، والثقافة التي وضعها النادي، وأصبحت جزءا من حياة اللاعبين والفنيين والإداريين، وساهمت في تطور مستوى اللاعبين وتحقيق إنجازات استثنائية للنادي، أهمها الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبعة كؤوس للاتحاد الإنجليزي، و49 مباراة دون هزيمة، كما تناول المنهجية التي اتبعها في بناء فرق ترتكز بشكل أساسي على تطوير المواهب الشابة لتحقيق الاستدامة في الإنجازات.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى، وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومعهد إدارة المشاريع: (PMI)، وشمل التكريم أيضاً الرعيين الاستراتيجيين، وهما: بلدية دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة: (إينوك)، والرعاة البلاتينيين، وهم: شركة دتكو، وشركة النابودة، ومجموعة بينونة الغربية (WBG)، والرعاة الذهبيين، وهم: شركة ويد آدمز للمقاولات، وجونال للإنشاءات والتجارة والصناعة، إضافة إلى شركة باركن، وشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، والرعاة الفضيين، وهم: شركة تاكسي دبي، وشركة سي دي سميث، وشركة كونكورد ستارز للمقاولات، وشركة بروكسيم، والشركة الصينية للإنشاءات الهندسية المدنية: (CCECC)، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية:(CSCEC)، وشركة بارسونز، والرعاة الداعمين، وهم: شركة الزرعوني العالمية للمعدات، وشركة آر تي سي لهندسة الطرق والمرور: (RTC)، وشركة خطيب وعلمي: (K&A)، كما كرّم سموّه، آرسين فينجر، المتحدث الرئيس لافتتاح المنتدى.

وتوقف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند مجسم لمسار المستقبل الأيقوني ضمن مشروع "دبي ووك"، الهادف إلى تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى إمارة دبي، واستمع سموه لشرح عن مسار الجسر الأيقوني، الذي يربط 10 مواقع حيوية في المنطقة، ويوفر طابقاً مكيفاً بمساحة 30 ألف متر مربع، يسمح بممارسة المشي على مدار السنة، إضافة إلى 30 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة تحتوي على عناصر تظليل ومساحات خضراء تساهم في تخفيض درجات الحرارة للمشاة، ويوفر المشروع فرصاً استثمارية جديدة من خلال توفير مساحات تجارية على الجسر الأيقوني، واستقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اطلع سموّه على جدارية كبيرة، تضمّنت عرضاً لمسيرة تطور منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع خلال السنوات العشرة الماضية: (2014 ـ 2024)، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور في الدورات السابقة 16700 مشاركاً، من 45 دولة، و480 متحدثاً، فيما شهد المنتدى تطوراً من حيث عدد الحضور والمتحدثين.

وتضمّن اليوم الأول للمنتدى عدداً من الجلسات حول التحول الرقمي، والمدن المستدامة، وكلمة رئيسة لسعادة محمد العبّار، مؤسس "إعمار" و"نون" رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، وجلسة نقاشية حول القيادة والاستراتيجية لقادة المشاريع، شارك فيها آيك نوانكو رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع (PMI)، ولورا بارنرد رئيسة قيادة التأثير في PMO Strategies، وجلسة عن الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، وجلسة عن الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

كما شمل المنتدى كلمةً رئيسة ألقتها أريج نقشبندي، رئيس مكتب إدارة المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإدارة المرافق، عن تعزيز الابتكار من خلال مجتمع قوي لمكاتب إدارة المشاريع، وكلمة رئيسة ألقاها كريس بارتون مؤسس تطبيق "شازام"، فيما تضمن اليوم الأول كذلك جلسة عن البيئة والمجتمع والحوكمة، وجلسة عن إدارة المشاريع الرقمية.

ويناقش المنتدى في يومه الثاني مواضيع متنوعة منها: وظائف المستقبل، وإدارة المشاريع المستقبلية، وتشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي، بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتورة عائشة بن بشر، خبيرة التحوّل الرقمي العالمية، القائدة الاستراتيجية لمبادرات المدن الذكية، والدكتورة ستيفاني هير، المختصة والباحثة في شؤون التكنولوجيا، كما ستكون هناك جلسة عن المدن المستدامة عند تقاطع الاقتصاد والبيئة، وكلمة رئيسة تلقيها ماريتا تشينغ، مؤسسة شركة: (Aubot)، المتخصصة في تصنيّع روبوتات التواصل عن بُعد.