«أسك للثروات الخاصة» تفتتح مقرها الجديد في «دبي المالي العالمي»

أعلنت «شركة أسك للثروات الخاصة»، ذراع إدارة الثروات، التابعة لـ«مجموعة أسك لإدارة الأصول والثروات»، المدعومة من «بلاكستون»، افتتاح مكتب جديد لعملياتها ضمن مركز دبي المالي العالمي، عبر «أسك لاستشارات الثروات».

وسيُتيح المقر للمستثمرين الهنود غير المقيمين والمستثمرين العالميين، سهولة الوصول إلى السوق الهندية، كما سيوفر للمتعاملين المقيمين في الهند إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية لتنويع محافظهم الاستثمارية.

وقال المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«شركة أسك للثروات الخاصة»، راجيش سالوجا: «يؤكد إطلاق مكتبنا في (دبي المالي العالمي) التزام (أسك) توسيع نطاق حضورها العالمي، إذ تتمتع الجالية الهندية بطموحات عالمية، ونود أن نتعاون معها بما يعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من التوسع حول العالم، حيث ستُمكننا هذه الخطوة من تمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الأسواق الديناميكية في الهند، فضلاً عن دعم العملاء الهنود في تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي».

من جانبه، قال رئيس السوق لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «شركة أسك لاستشارات الثروات - مركز دبي المالي العالمي الخاصة المحدودة»، براتيك بانت: «يُسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومنظومتها المالية القوية في جعلها قاعدة مثالية لربط المستثمرين في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بمقومات النمو الجاذبة في الهند، ومن خلال (أسك - مركز دبي المالي العالمي) فإننا نهدف إلى تزويد المتعاملين المتخصصين في هذه المناطق بحلول متنوعة لإدارة الثروات».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نود أن نرحب بانضمام (شركة أسك لاستشارات الثروات الخاصة) إلى مركز دبي المالي العالمي، لاسيما في هذا الوقت المميز الذي نشهد فيه تدفقات عالمية غير مسبوقة لقطاع رأس المال الخاص، إضافة إلى شركات إدارة الثروات والأصول إلى دبي بشكل عام، ما يجعلها مركزاً جاذباً للثروات في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «يُتيح مركز دبي المالي العالمي العديد من الفرص أمام شركة (أسك) لتحقيق المزيد من النمو».

وسيتولى إدارة مكتب «أسك» في مركز دبي المالي العالمي فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في إدارة الثروات، وسجل حافل في تحقيق نتائج استثنائية للعملاء.