«غرفة عجمان»: 59 قضية وساطة تجارية في 2024

قال الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم مدير إدارة الشؤون القانونية بالندب في غرفة عجمان، هندي عبيد المطروشي، إن خدمة الوساطة التجارية استقبلت 59 قضية خلال العام الماضي 2024، تم اتخاذ إجراء في 91% منها، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون القانونية أنجزت 106 طلبات ضمن خدمة العقود والتشريعات خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد قضايا التحكيم التجاري 14 قضية، تم اتخاذ إجراء في أكثر من 60% منها.

وأضاف المطروشي أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، من خلال تنظيم سلسلة ندوات قانونية متخصصة، بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والمعنية بالشأن القانوني.