حمدان بن محمد لمجتمع الأعمال: نحن معكم.. ونجاحكم من نجاح دبي

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مجموعة من التجّار ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس زعبيل>

وقال سموه على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال استقبال مجموعة من التجّار ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس زعبيل، بحثنا سبل تعزيز الشراكة القوية والمتميزة التي تجمع حكومة دبي والقطاع الخاص، ونجدد التزامنا بتعزيز دعائم هذه الشراكة بما يساهم في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد : "لدينا قناعة راسخة بأهمية تهيئة كافة الظروف لتوفير أفضل بيئة أعمال عالمية في دبي ... ولن نتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة ودعم كافة شركاء دبي نحو الريادة".

وأكد قائلا: "ورسالتي لمجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي بكل اختصار ... نحن معكم، ونجاحكم من نجاح دبي".