1376 شركة في «دوفات 2025» لصناعة الأدوية

يجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025)، المقرر انطلاقه في مركز دبي التجاري العالمي غداً، ويستمر ثلاثة أيام، أكثر من 1376 شركة عالمية في مجال الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية.

ويُعد «دوفات» الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في صناعة الأدوية، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 31 ألفاً و680 زائراً من 101 دولة، ويتضمن 130 جلسة علمية وتسع ورش عمل، إضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات، فيما تشهد هذه النسخة من الحدث للمرة الأولى فعالية «فيتا شو دبي» لعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية.