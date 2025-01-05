الإمارات وجهة عالمية للباحثين عن فرص للعمل

رسخت سوق العمل في دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية للباحثين عن الفرص في القطاعات المختلفة، بفضل تطور الاقتصاد الوطني وتنوعه، والبيئة الاستثمارية المحفزة التي لعبت دوراً رئيساً في تعزيز جاذبيته.

وتعد السوق من أكثر الأسواق جذباً للكفاءات والخبرات من شتى أنحاء العالم، مستفيدة من المزايا التنافسية، مثل البنية التحتية المتقدمة، وتنوع الفرص، والتوجهات المستقبلية التي تعتمد على التحول الرقمي والاستدامة، كما تعد الإمارات نموذجاً عالمياً في تعزيز حقوق العمالة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ومع دخول عام 2025، ومواصلة النمو الاقتصادي، يتوقع أن تشهد سوق العمل في الإمارات تزايد الطلب على أصحاب الكفاءات العالية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو تلك القادرة على فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاعات المختلفة. ووفق العديد من التقارير والتصنيفات العالمية، برزت الإمارات كواحدة من الدول الأكثر جذباً للمواهب، إذ تصنّف الوجهة الأكثر تفضيلاً للعمال الذين يبحثون عن تأشيرات عمل حول العالم، بحسب تقرير صادر في 2024 عن شركة «دييل» العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أكثر الوجهات المفضلة للرقميين الرحّل، حسب تصنيف مجلة «سي إي أو ورلد»، كما حلت في المركز الرابع عالمياً في قائمة أفضل الدول التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وفقاً لمؤسسة «إنترنيشنز» العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين.