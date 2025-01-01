«برجيل» تستحوذ على مركز علاج طبيعي في السعودية

أعلنت مجموعة برجيل القابضة الاستحواذ على حصة 100% في مركز المختص للعلاج الطبيعي، وهو منشأة رعاية صحية تقع في مدينة مكة المكرمة، من خلال شركتها التابعة لـ«برجيل السعودية»، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 6.5 ملايين ريال.

وأفاد بيان أمس بأن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية «برجيل» لتوسيع نطاق وجودها في السعودية، وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على مستوى عالمي. وبحسب البيان، تأسس المركز عام 2017، وشهد خلال العامين الماضيين نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت إيراداته بمقدار 2.1 مرة بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى 3.8 ملايين ريال، ما يعكس كفاءته التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، جون سونيل، إن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعكس التزام المجموعة بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء السعودية.