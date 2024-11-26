«يو.بي.إس» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.7% في 2024

أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو.بي.إس» السويسري لإدارة الثروات، مايكل بوليجر، أن التوقعات لنمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي تُرجّح نموه بنحو 4.7% في عام 2024، مشيراً إلى أنه يُظهر، بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.

وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بُعد، أن «القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعاً بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأشار إلى أن «قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة».

وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عززا تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار بالعقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن «قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشروعات البنية التحتية»، ولفت بوليجر إلى أن «قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري».

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% في العام المقبل، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي أبقى، أخيراً، على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، وترتفع إلى 5.1% خلال العام المقبل.