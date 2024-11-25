دبي تستضيف النسخة الـ 17 من معرض «عرب بلاست» يناير المقبل

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي الدورة الـ17 من معرض «عرب بلاست» التجاري الدولي للبلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط، وذلك برعاية سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، من السابع إلى التاسع من يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 750 عارضاً من 35 دولة، وأجنحة تضم أكثر من 12 دولة.

يعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعَي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة، وذلك بمشاركة عارضين دوليين من النمسا والصين ومصر، وألمانيا وإيطاليا والهند، وكوريا الجنوبية وسويسرا وفيتنام، والأردن وعمان والإمارات، والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم الجهات العارضة أحدث التقنيات والتكنولوجيا المختصة بصناعة البلاستيك والبتروكيماويات، بمعايير تدعم الاستدامة في هذا الحدث العالمي الرائد الذي انطلق من دبي، ويستمر بنسخته الـ17 لتعزيز أهداف الصناعة من أجل مستقبل مستدام.

وأكد مدير معرض «عرب بلاست»، نضال محمد كادار، أن «المعرض منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط والصناعات المرتبطة بها، وتسليط الضوء على أحدث التطورات في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال إعادة التدوير بنسخة العام المقبل، بما يعزز من الصناعات بشكل مستدام وصديق للبيئة». بدوره، أشار المدير التنفيذي لتسويق البوليمرات في شركة أوكيو العُمانية، صادق اللواتي، إلى أن أهمية الحدث لاستعراض أحدث الحلول المستدامة الصديقة للبيئة، والتأكيد على التزام الابتكار المستدام.

يجمع المعرض المهنيين وصنّاع القرار في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات، ومع تحول تركيز العالم نحو الاقتصاد الدائري، يسعى «عرب بلاست 2025» إلى لعب دور محوري في تعزيز التوقعات لقطاعات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط.