الصين تستضيف «مؤتمر المناطق الحرة 2025»

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن استضافة الصين فعاليات الدورة الـ11 من «المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 2025».

جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة العالمية للمناطق الحرة في فعاليات «المنتدى الدولي للإصلاح في الصين»، في إطار زيارة رسمية إلى الصين برئاسة رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، والتي شملت إلقاء الزرعوني كلمة رئيسة خلال فعاليات المنتدى، إلى جانب توقيع اتفاقية مع نائب المدير العام لمكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، ليو روتاو، لاستضافة المؤتمر الدولي الـ11 للمنظمة، العام المقبل في الصين، ومذكرة تفاهم مع رئيس معهد الصين للإصلاح والتنمية، تشي فولين، لإطلاق معهد المناطق الحرة.

وقال الزرعوني: «يُسعدنا الإعلان مع مكتب (هاينان) للتنمية الاقتصادية الدولية عن استضافة المؤتمر الدولي الـ11 العام المقبل في الصين، وهي شراكة تمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في التزامنا المشترك بتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، من خلال النهوض بالمناطق الحرة».

وأضاف: «تسعى المنظمة إلى بناء إطار عام لمستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً وازدهاراً للجميع. ومع تطلعنا نحو المستقبل، فإننا على ثقة بأن دور المناطق الحرة سيزداد أهمية، مع توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الصين للإصلاح والتنمية لإطلاق (معهد المناطق الحرة)، بما يؤكد أهمية المناطق الحرة في تعزيز نمو وتعافي الاقتصاد العالمي».

واعتبر الزرعوني أن التركيز على التجارة الحرة والاقتصادات القائمة على الخدمات والتحول الرقمي، سيشكّل أهمية بالغة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وأن وضع معايير متطورة بناء على المقارنات المعيارية مع أنجح مناطق التجارة الحرة في العالم، من شأنه أن يوفر رؤى قيّمة حول كيفية تحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مؤسسات تنافسية، وتعزيز تدفق التجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 2025، قادة الصناعة وصنّاع السياسات والأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم. وسيعمل هذا الحدث كمنصة قوية لتعزيز مهمة المنظمة، ومشاركة الرؤى الرائدة، واستكشاف الحلول للتحديات التي تشكل الاقتصاد العالمي.