1.2 مليار درهم صافي أرباح «بروج» في 3 أشهر

أعلنت شركة «بروج بي إل سي» تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، متجاوزة بذلك توقعات السوق. ويأتي ذلك مدفوعاً بتحقيق الشركة أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، وتسعير قوي لمنتجاتها.

وارتفعت أرباح الشركة المعدلة خلال الربع الثالث قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.37 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 7% في الإيرادات. وقال الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، هزيم سلطان السويدي، إن «الشركة تواصل تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، إذ ارتفع صافي أرباحها في الربع الثالث، محققة زيادة في صافي الربح للمرة الخامسة على التوالي».