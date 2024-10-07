"الأوراق المالية" تستحدث رسماً مقابل "تسجيل الأدوات المالية المورقة لغرض الإدراج"

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم قرار رئيس مجلس إدارتها بشأن تعديل رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وأوضحت الهيئة، في قراراها الصادر اليوم أنه تقرر استحداث رسم مقابل تقديم خدمة "تسجيل الأدوات المالية المورقة لغرض الإدراج".

وأشارت إلى أن هذا التعديل سيضاف إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "32/ر.م" لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن دراسة الطلب لهذه الخدمة تبلغ 2000 درهم، بينما إلغاء الموافقة ستكون بواقع 1000 درهم، بينما تحسب النسبة المحددة لرسم التسجيل من قيمة الإصدار وبحد أقصي 30 ألف درهم.