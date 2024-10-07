200 عارض في معرض «الفوركس» بدبي

تنطلق اليوم فعاليات معرض «الفوركس دبي 2024» بنسخته السابعة في مركز دبي التجاري العالمي لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 عارض من جميع أنحاء العالم، يستعرضون أحدث الاتجاهات والتقنيات والفرص في مجال التجارة.

ويعد المعرض الحدث الأبرز لمجتمع التداول العالمي، حيث يوفر منصة لقادة الصناعة والمستثمرين، للتواصل والتعلم واستكشاف أحدث الاتجاهات في التداول عبر الإنترنت، مع التركيز على الابتكار والتعليم والتواصل. ويؤكد الحدث دور دبي الحيوي مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت.