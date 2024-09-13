«مير للاستثمارات» تطلق عملياتها في أبوظبي

أطلقت مجموعة «مير» للاستثمارات الاستراتيجية عملياتها في أبوظبي، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وكشفت المجموعة، في مؤتمر صحافي أمس، أن محفظتها تضم عدداً من المؤسسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، التي أُطلقت في عام 1980، ثم توسّعت بعد اندماجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية في عام 2023، بناء على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتندرج تحت مظلة مجموعة «مير»، شركة «مكاني» للعقارات، و«سبار» لتجارة التجزئة، التي تواصل أنشطتها في أبوظبي منذ أكثر من 10 سنوات، وتطمح إلى التوسّع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «مير»، محمد جمعة الشامسي، إن إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز إسهام المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكداً أن المجموعة تلتزم بالتوجهات الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر استيراده.