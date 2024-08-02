«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع «بريكس»

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة رئيس الجهاز، حميد عبيد أبوشبص، في فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في روسيا من 30 إلى 31 يوليو الماضي.

وعقد الاجتماع تحت عنوان «الرقابة على أهداف التنمية المستدامة»، حيث ناقش الحضور الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات الرقابة، والدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في دعم أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، إضافة إلى خطة العمل للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول مجموعة «بريكس» للفترة 2025-2026.