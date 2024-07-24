إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحث والابتكار

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الثانية من جائزة البحث والابتكار 2024-2025، تحت رعاية وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.

وحددت اللجنة المنظمة للجائزة 30 سبتمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في فبراير 2025، وتكريمهم بمختلف فئات الجائزة.