«جائزة الإمارات للطاقة» تدعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة المتجددة

أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن «جائزة الإمارات للطاقة» تسهم من خلال فئاتها المختلفة في دعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصاً للمجتمعات النامية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستدامة، في وقت تتضافر فيه الجهود العالمية لتشجيع الابتكار والحلول الفاعلة في هذا المجال، لتخفيف آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتعتبر «جائزة الإمارات للطاقة» التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة عالمية للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لعرض مبادراتهم وإنجازاتهم في مجالات إدارة الطاقة وترشيدها، كما أنها تُلقي الضوء على مساهماتهم الفعالة في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وحلول الاستدامة البيئية، ودعم التطوير والابتكار في مجال الطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير: «تهدف (جائزة الإمارات للطاقة) إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها، وتكريم الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا المجال، كما تتوافق أهدافها مع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «تسلط الجائزة الضوء على المشروعات والأفكار والابتكارات المميزة في هذا المجال، والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطبيقها لتستفيد منها المجتمعات وقطاعات الأعمال، كما تنسجم الجائزة مع أهداف (اتفاق باريس للمناخ) لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي: «حرصت الجائزة على أن تواكب فئاتها المختلفة المستجدات والتطور المتسارع في مجال الطاقة المتجددة واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع المبادرات والجهود الدولية والوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا المجال الحيوي».