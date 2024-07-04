مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يشهد طلباً قوياً من 8 بنوك

أعلنت وزارة المالية، أمس، بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرات.

يشار إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.