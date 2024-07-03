«المشرق» يطلق خدمة دفع فوري للشركات عبر «آني»

أعلن بنك المشرق، إطلاق خدمة دفع فوري جديدة مدعومة بواجهة برمجة تطبيقات للمتعاملين معه من الشركات والمؤسسات، لافتاً إلى أن الخدمة ستكون متاحة عن طريق منصة الدفع الفوري التابعة لمصرف الإمارات المركزي (آني).

وأكد «المشرق» أن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات للدفع الفوري، يمثل بداية تجريبية له، تُسهّل الآلاف من عمليات الدفع اليومية اللحظية منخفضة القيمة للشركات عبر خدمة «آني».

وأوضح أنه مع إطلاق هذه الخدمة، يصبح «المشرق» من أولى المؤسسات المالية في الإمارات التي تنجح في توفير إمكانية «دفع لحظي» تستند إلى واجهة برمجة تطبيقات للمتعاملين معه من الشركات والمؤسسات، وذلك لإجراء تحويلات محلية، وتحويلات من حساب إلى حساب، وتحويلات مجمعة.

ولفت البنك إلى أنه دمج قنواته المصرفية عبر الإنترنت بشكل كامل مع منصة «آني» للدفع الفوري، بهدف توسيع استخدامات واجهة برمجة التطبيقات للشركات بشكل تدريجي في إطار استراتيجيته الرقمية الجديدة للمعاملات المصرفية.

وقال رئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في «المشرق»، فيكتور بينا: «سيقود تبني المدفوعات الفورية إلى تحول جذري في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نتوقع أن نشهد نمواً هائلاً في التجارة الإلكترونية بعد تطبيق نظام المدفوعات الفورية، ويسعدنا جداً أن نلعب دوراً محورياً في تمكين مثل هذه المعاملات لعملائنا من الشركات والمؤسسات».

من جانبه، قال رئيس قنوات خدمات المعاملات المصرفية العالمية في «المشرق»، ديفيندرا كومار: «تلعب واجهات برمجة التطبيقات دوراً حاسماً في تمكين التجارة اللحظية، كما ستوفر تجربة دفع أسرع لعملائنا من الشركات، فضلاً عن تعزيز التجربة المصرفية للأفراد، وتسريع تبني المدفوعات اللحظية، وإتاحة تنفيذ معاملات سلسة وآمنة وفورية بين الشركات».

وأكد «المشرق» التزامه بدعم المتعاملين معه من الشركات من خلال تقديم مدفوعات أسرع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار العام من دون حد زمني، وبحدود مدفوعات تصل إلى 50 ألف درهم.

وتُعدُّ «آني» منصة للدفع الفوري، كما تُعدُّ خطوة مهمة نحو إنشاء اقتصاد رقمي غير نقدي في دولة الإمارات.