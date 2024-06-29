مذكرة تفاهم لتعزيز شفافية الأسواق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الإشراف والرقابة والارتقاء بشفافية وكفاءة الأسواق المالية لدى الجانبين.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، مريم بطي السويدي: «يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية طاجيكستان، ما يعكس حرصنا على فتح آفاق العمل الدولي في العديد من المجالات، بما فيها التحقيق والتفتيش، ويؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تعود بالفائدة على المستثمرين، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين».